محمد صلاح لأحمد حجازي بعد "الصفعة": إيدك تقيلة أوي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – مازح النجم المصري محمد صلاح، مواطنه أحمد حجازي، بعد "الصفعة غير المتعمدة" التي تلقاها منه، خلال مباراة ليفربول وويست بروميتش ألبيون، السبت، ضمن مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونشر حجازي صورة جمعته بصلاح بعد المباراة، عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، قال فيها: "مجهود رائع من الفريق اليوم، سعيد برؤية أخي محمد صلاح بعد مباراة قوية".

رد صلاح على تغريدة حجازي مازحا: "انت بتضرب في الماتش وتيجي هنا تقولي Brother.. Happy to see my brother مين بقا، إيدك تقيلة أوي".

أكمل حجازي سلسلة التغريدات بينه وبين صلاح قائلا "هههههه فاول عليك.. بس انت عارف أكيد مش قصدي، الي في القلب في القلب"، ليرد الأخير قائلا "فاول.. لا يا أحمد انت كنت بتضرب جامد النهارده مش عارف ليه، اللي في القلب في القلب برده أنا عارف".

وكان حجازي قد وجه صفعة غير مقصودة لمواطنه خلال المباراة التي جمعت "الرديز" بويست بروم، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.