محمد صلاح يعادل أرقام أساطير الدوري الإنجليزي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- عادل النجم المصري محمد صلاح، إنجاز عدد من أساطير الدوري الإنجليزي الممتاز بعد تسجيله لهدف فريقه الثاني، أمام ويست بروميتش ألبيون، السبت، في المباراة التي انتهت بهدفين لمثلهما.

وسجل صلاح هدفه رقم 31 في الدوري الإنجليزي ليعادل رقم ثلاثة نجوم سجلوا هذا العدد من الأهداف في موسم واحد في "البريميرليغ"، وهم الإنجليزي آلان شيرار والبرتغالي كريستيانو رونالدو والأوروغوياني لويس سواريز.

ووسع النجم المصري الفارق مع أقرب ملاحقيه في جائزة هداف الدوري خلال الموسم الحالي، الإنجليزي هاري كين، إلى ستة أهداف.

يذكر أن ليفربول وصل إلى نقطته رقم 71، ليبقى في المركز الثالث، لكن مركزه أصبح مهددا من قبل توتنهام هوتسبرز.