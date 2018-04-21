المتحدث باسم الأهلي: تركي آل الشيخ تكفل بمستحقات عمر السومة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تكفل رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، تركي آل الشيخ، بسداد مستحقات النجم السوري، للنادي الأهلي السعودي، عمر السومة، وفقا لما ذكره المتحدث الرسمي باسم "الراقي"، بعد أن جدد السومة عقده مع النادي حتى عام 2021.

وقال المتحدث باسم الأهلي، سالم الأحمدي، في تغريدة عر صفحته الرسمية على موقع تويتر "تكفل معالي رئيس الهيئة، تركي آل الشيخ، بسداد كامل مستحقات الكابتن عمر السومة، وقطع الطريق على رئيس النصر وكل من كان يمني النفس بالظفر بحبيبنا اللزم".

وأضاف الأحمدي في نفس التغريدة: "وهذا تأكيد جديد على وقفته (آل الشيخ) مع الجميع وترسيخه لميثاق الشرف الذي حاول البعض اختراقه لكنهم فشلوا"، حسب تعبيره.

من جانبه، نشر السومة تغريدة عبر صفحته الرسمية على نفس الموقع قال فيها: "الحمد لله تم تعديل عقدي لضمان استمراري بالنادي الأهلي للثلاث سنوات القادمة، أشكر رئيس النادي الأستاذ ماجد النفيعي ونائبه الأستاذ عبد الله بترجي ومدير الكرة الكابتن موسى المحياني على كل ما وجدته منهم من اهتمام منذ توليهم إدارة النادي الأهلي".

يذكر أن عدة تقارير صحفية كانت قد ربطت المهاجم السوري بالانتقال إلى الأهلي المصري، بناء على طلب من مدرب الفريق الأحمر، حسام البدري.