برشلونة يرفع اللقب رقم 30 لكأس الملك في مدريد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – حقق برشلونة لقب كأس ملك إسبانيا للمرة الـ30 في تاريخه بعد أن اكتسح إشبيلية في المباراة النهائية بخماسية نظيفة، ليصالح جماهيره بعد الخروج المفاجئ من دوري أبطال أوروبا والنتائج المخيبة مؤخرا في الدوري الإسباني.

فعلى أرضية ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في العاصمة الإسبانية، مدريد، تقدم برشلونة عند الدقيقة 14 عبر لويس سواريز، قبل أن يضيف ليونيل ميسي الهدف الثاني عند الدقيقة 31 ويسجل سواريز الهدف الثالث عند الدقيقة 40.

وفي الشوط الثاني، سجل أندريس إنييستا الهدف الرابع، عند الدقيقة 52، قبل أن يختتم فيليبي كوتينيو، أهداف برشلونة، بالخامس عند الدقيقة 69.

وحصد الفريق الكتالوني لقبه الـ30 في كأس الملك، وهو يحمل الرقم القياسي لعدد مرات التتويج بهذا اللقب.