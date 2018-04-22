محمد النني يتعرض لإصابة ويغادر الملعب على "نقالة"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تعرض النجم المصري محمد النني، لإصابة بدت قوية، في مباراة فريقه، أرسنال أمام ويست هام يونايتد، الأحد، ليخرج على النقالة باكيا، دون أن يكشف النادي حتى الآن عن حجم الإصابة.

وخرج النني على نقالة بعد تعرضه لإصابة بدت خطيرة، ليتم استبداله، الأمر الذي أثار قلق جماهير الفريق اللندني والجماهير المصرية التي تخشى غياب نجمها عن كأس العالم، الصيف المقبل في روسيا.

وفاز أرسنال برباعية مقابل هدف وحيد، ليرفع رصيده إلى 57 نقطة، محتلا المركز السادس على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم يعلن حتى اللحظة عن مدة غياب النجم المصري، إذ سيقوم بإجراء الفحوصات اللازمة، لتحديد مدى خطورة الإصابة.