وكيل محمد صلاح بعد استعادة حسابه على "تويتر": لا تفرحوا بسرعة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – استعاد وكيل النجم المصري محمد صلاح، رامي عباس، الأحد، حسابه على موقع "تويتر" بعد فترة من إغلاقه، بسبب البلاغات التي قدمها ناشطون إثر تغريدة نشرها، عباس، وكشف فيها عن وجود خلاف بين اللاعب والاتحاد المصري لكرة القدم، وأعاد صلاح نشرها.

ونشر عباس تغريدة بعد استرجاع حسابه قال فيها "لا تحتفلوا بسرعة"، وأرفقها بصورة لرسالة تلقاها من الموقع، بإعادة تفعيل حسابه، لعدم وجود خروقات للقوانين الخاصة بتويتر.

من جانبه، دعم صلاح، وكيله، بتغريدة نشرها عبر صفحته الرسمية على نفس الموقع، السبت، إذ نشر صورة تجمعه به وكتب: "كل الدعم"، كما كان قد أعاد نشر التغريدة التي أثارت جدلا في الأوساط المصرية وجاء فيها "هناك مشكلة جدية بيننا وبين الاتحاد المصري لكرة القدم".

يذكر أن النجم المصري يعاني من مشاكل مع شركة الرعاية التي تملك حقوق نشر صوره، بالإضافة إلى الخلاف الذي كشف عنه عباس بين صلاح والاتحاد المصري، والذي لا يصب بمصلحة "الفراعنة" قبل أقل من شهرين من المشاركة بكأس العالم 2018.