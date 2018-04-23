شاهد.. CNN مع محمد صلاح خلال إعداد بدلة حفل تتويجه
شاهد.. محمد صلاح خلال إعداد بدلة حفل تتويجه
رياضة
آخر تحديث منذ ساعة و29 دقيقة.
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لقطات حصرية لشبكتنا من بين فيلم وثائقي خاص عن "محمد صلاح، الملك المصري لليفربول" تنشره شبكتنا قريبا. ويظهر صلاح في هذه اللقطات خلال إعداد البدلة التي حضر بها حفل تتويجه بلقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.
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