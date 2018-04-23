شاهد.. CNN مع محمد صلاح خلال إعداد بدلة حفل تتويجه

شاهد.. محمد صلاح خلال إعداد بدلة حفل تتويجه

رياضة
آخر تحديث منذ ساعة و29 دقيقة.
محمد صلاحمصرالكرة المصريةرياضة كرة القدمكرة القدم
1:18

لقطات حصرية لشبكتنا من بين فيلم وثائقي خاص عن "محمد صلاح، الملك المصري لليفربول" تنشره شبكتنا قريبا. ويظهر صلاح في هذه اللقطات خلال إعداد البدلة التي حضر بها حفل تتويجه بلقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

محمد صلاحمصرالكرة المصريةرياضة كرة القدمكرة القدم