شاهد.. CNN مع محمد صلاح خلال إعداد بدلة حفل تتويجه

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لقطات حصرية لشبكتنا من بين فيلم وثائقي خاص عن "محمد صلاح، الملك المصري لليفربول" تنشره شبكتنا قريبا. ويظهر صلاح في هذه اللقطات خلال إعداد البدلة التي حضر بها حفل تتويجه بلقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.