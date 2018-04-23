أبوتريكة: الجوائز تأتي إلى محمد صلاح راغمة مطيعة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هنأ محمد أبوتريكة نجم المنتخب المصري السابق، الاثنين، زميله محمد صلاح، هداف فريق ليفربول الإنجليزي، على فوزه بلقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز حسب اختيار رابطة اللاعبين المحترفين.

وقال المحلل الرياضي محمد أبوتريكة، عبر حسابه على تويتر، إن محمد صلاح "لم يسع إلى الجوائز بل هي من أتت إليه راغمة مطيعة تتشرف به تتزين له". وأضاف: "مبروك محمد صلاح ومزيد من التألق في القادم إن شاء الله".

وفاز صلاح، مساء الأحد، بلقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز حسب اختيار رابطة اللاعبين المحترفين، متفوقا على المرشحين الخمسة الآخرين: البلجيكي كيفن دي بروين والإسباني ديفيد دي خيا، والإنجليزي هاري كين والإسباني ديفيد سيلفا والألماني ليروي ساني.

يذكر أن النجم المصري محمد صلاح هو ثان لاعب عربي يفوز بهذه الجائزة بعد النجم الجزائري رياض محرز الذي حققها عام 2016، في موسم تتويجه بلقب الدوري مع ليستر سيتي.