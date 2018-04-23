ماذا قال محمد صلاح في أول تصريح له بعد الفوز بجائزة لاعب العام؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد النجم المصري، محمد صلاح، أن سر نجاحه يكمن في أنه يتطلع دائما للخطوة المقبلة، وذلك في تصريحات أدلى بها لرابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لعام 2018، وأشار إلى أن مدربه وزملاءه في الفريق هم من ساعدوه على تقديم المستوى المميز خلال الموسم الحالي.

وقال صلاح "أنا لا أفكر بنفسي، أفكر دائما بالفريق، وأتطلع للفوز بلقب خلال الموسم الحالي"، وكشف النجم المصري عن أن مباراة واتفورد عالقة في ذاكرته لأنه سجل أربعة أهداف فيها.

لفت الفرعون المصري إلى أن زملاءه ومدربه هم الذين ساعدوه على تقديم المستوى المتميز الذي ظهر به خلال الموسم الحالي، مشيرا إلى أن طريقة لعب الفريق تناسبه.

وأكد صلاح أنه يتطلع لكسر الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة في موسم واحد في الدوري الإنجليزي، واتفق مع الصحفي الذي قال له إن سر نجاحه قد يكون بسبب تطلعه دائما للخطوة المقبلة.

وعبر النجم المصري عن سعادته وفخره بالتتويج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعد أن تفوق على منافسيه الخمسة في سباق الحصول على هذه الجائزة.