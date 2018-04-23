رسالة ضمنية من مدرب ليفربول إلى محمد صلاح بعد تتويجه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وجه يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول رسالة ضمنية إلى هداف فريقه الفرعون المصري محمد صلاح، بعد فوزه بلقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز حسب اختيار رابطة اللاعبين المحترفين، معربا عن رغبته في بقاء صلاح مع الفريق.

وقال كلوب، في مقطع فيديو إلى صلاح بعد الإعلان عن فوزه بالجائزة، إنه "من النادر في كرة القدم أن يفوز لاعب بلقب فردي لأنها لعبة جماعية، ولكن في مثل هذه اللحظات، الفريق تظهر قيمته من الشخصيات المتاحة".

وأضاف كلوب: "أنا سعيد للغاية لحصولي على فرصة أن أكون مدربك خلال العام الماضي، أعتقد أن فوزك بهذه الجائزة التي يصوت لها جميع اللاعبين المحترفين في إنجلترا هو شرف عظيم، ويجب أن تكون فخورا وعائلتك فخورة".

وتابع كلوب بالقول: "باسم عائلة ليفربول، تهانينا مرة أخرى، لقد كانت مسيرة رائعة حتى الآن ولكنك تعلم أنه ما زال أمامنا بعض الياردات لنقطعها... والآن رجاء، احضر الجائزة وعد إلى الديار بسرعة لأننا سنلعب يوم الثلاثاء".

ووسط تردد أنباء عن رغبة عدة أندية أوروبية كبرى في التعاقد مع محمد صلاح، كان المدير الفني لليفربول حريصا على الإشارة إلى رغبته في بقاء صلاح مع فريقه، قائلا: "خالص التمنيات بالتوفيق في مستقبلك هنا في ليفربول".