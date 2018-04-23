الاتحاد السعودي يحذر رؤساء الأندية من "التراشق" عبر وسائل التواصل الاجتماعي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – حذر الاتحاد السعودي لكرة القدم، رؤساء الأندية السعودية، من "التراشق الكلامي" عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأكد أنه سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال استمرار مثل هذه التصرفات.

ونشر الاتحاد السعودي بيانا عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر جاء فيه: "تابع الاتحاد السعودي لكرة القدم ما دار خلال الأيام الماضية من تراشق كلامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين بعض رؤساء الأندية وهو ما تسبب في إحداث ردود فعل سلبية في الوسط الرياضي".

وتابع الاتحاد بيانه قائلا: "والاتحاد السعودي إذ يأسف لهذا التعاطي الإعلامي غير المقبول، فإنه يحذر من الاستمرار في هذا التجاوز، ويؤكد بأنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وفق نصوص لائحة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، داعيا جميع مسؤولي الأندية إلى التوقف عن هذه الممارسة الإعلامية السلبية".

وحدث حوار مشتعل بين رئيس نادي النصر، سعود آل سويلم، ورئيس نادي الهلال، سامي الجابر، عبر موقع تويتر، إذ كتب الأول تغريدة جاء فيها: "الأخ سامي الجابر: تأكد وتيقن أنه لن يبقى لاعب واحد نرغب فيه إلا وسيرتدي شعار العالمي لمن يستحقه، وسنترك من لا نريد في المحلي، ونصيحتي لك لا تجدد عقد أقل من خمس سنوات".

رد الجابر على تغريدة آل سويلم قائلا: "الأخ سعود آل سويلم، أنت الآن حل مشكلة الحرمان من التسجيل لفترتين وبعدها نتفاهم"، حسب تعبيره.