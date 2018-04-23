شاهد.. كيف كانت ردة فعل “تويتر” بعد فوز صلاح بجائزة لاعب العام؟

ردة فعل تويتر بعد فوز صلاح بجائزة لاعب العام

رياضة
آخر تحديث منذ ساعة و32 دقيقة.
مصرمحمد صلاحليفربولكرة القدم
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بهذا الفوز أصبح صلاح ثاني لاعب عربي يفوز بهذه الجائزة بعد النجم الجزائري رياض محرز.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تعددت ردود الفعل على موقع “تويتر” بعد فوز النجم المصري، محمد صلاح، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لعام 2018، إليكم بعضاً منها في هذا الفيديو.

مصرمحمد صلاحليفربولكرة القدم