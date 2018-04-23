دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تعددت ردود الفعل على موقع “تويتر” بعد فوز النجم المصري، محمد صلاح، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لعام 2018، إليكم بعضاً منها في هذا الفيديو.
شاهد.. كيف كانت ردة فعل “تويتر” بعد فوز صلاح بجائزة لاعب العام؟
ردة فعل تويتر بعد فوز صلاح بجائزة لاعب العام
رياضة
آخر تحديث منذ ساعة و32 دقيقة.
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بهذا الفوز أصبح صلاح ثاني لاعب عربي يفوز بهذه الجائزة بعد النجم الجزائري رياض محرز.
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