شاهد.. كيف كانت ردة فعل “تويتر” بعد فوز صلاح بجائزة لاعب العام؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تعددت ردود الفعل على موقع “تويتر” بعد فوز النجم المصري، محمد صلاح، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لعام 2018، إليكم بعضاً منها في هذا الفيديو.