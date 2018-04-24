محمد صلاح يدك حصون روما بهدفين رائعين بدوري أبطال أوروبا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – افتتح النجم المصري، محمد صلاح، أهداف ليفربول في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد أن سجل هدفين رائعين في مرمى روما الإيطالي.

وسجل الفرعون المصري الهدف الأول لفريقه عند الدقيقة 36، بعد أن استلم كرة داخل منطقة الجزاء ووضع في الزاوية البعيدة لحارس روما بطريقة مميزة، قبل أن يضيف الثاني عند الدقيقة 44.

وصل صلاح إلى هدفه رقم 43 خلال الموسم الحالي في جميع البطولات، والـ11 له في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الحالي، ليصبح على بعد هدف من متصدر ترتيب الهدافين، البرتغالي كريستيانو رونالدو.