ليفربول يكتسح روما ويضع قدما في نهائي دوري أبطال أوروبا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – اكتسح ليفربول ضيفه روما بخماسية مقابل هدفين، في مباراة تألق فيها النجم المصري محمد صلاح، بتسجيله هدفين وصناعته لمثلهما، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

فعلى أرضية ملعب "أنفيلد" في مدينة ليفربول، تقدم أصحاب الأرض عند الدقيقة 36، عبر صلاح الذي سجل هدفا رائعا، قبل أن يضيف الفرعون المصري نفسه الهدف الثاني عند الدقيقة 44.

وفي الشوط الثاني، عزز "الريدز" تقدمهم بالهدف الثالث عند الدقيقة 56 عبر السنغالي ساديو ماني، قبل أن يضيف البرازيلي روبيرتو فيرمينيو، الهدف الرابع عند الدقيقة 61، ويسجل اللاعب نفسه الهدف الخامس بعد ذلك بسبعة أهداف.

وعند الدقيقة 81، قلص البوسني إيدين دجيكو الفارق لروما، قبل أن يسجل الأرجنتيني دييغو بيروتي، الهدف الثاني من ركلة عند الدقيقة 84.

وبهذه النتيجة، يحتاج روما للفوز بثلاثية نظيفة في الإياب ليتأهل، كما فعل أمام برشلونة، في حين يحتاج ليفربول للفوز بأي نتيجة أو التعادل بأي نتيجة أو الخسارة بفارق هدفين، أو ثلاثة أهداف مع تسجيل أكثر من هدفين، ليعبر للنهائي.