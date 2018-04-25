شاهد.. استعدادات ريال مدريد قبل مواجهة بايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا

استعدادات مدريد قبل لقاء بايرن بدوري الأبطال

رياضة
آخر تحديث منذ ساعتين و3 دقائق.
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المواجهة هي الثانية على التوالي بين ريال مدريد وبايرن ميونخ بدوري الأبطال.

(CNN)-- فيديو يظهر التدريبات التي قام بها لاعبو نادي ريال مدريد، الثلاثاء، وذلك قبيل المواجهة التي ستجمع النادي الإسباني بنادي بايرن ميونخ الألماني، ضمن منافسة ذهاب الدور نصف النهائي في دوري أبطال أوروبا.

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