شاهد.. استعدادات ريال مدريد قبل مواجهة بايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا

(CNN)-- فيديو يظهر التدريبات التي قام بها لاعبو نادي ريال مدريد، الثلاثاء، وذلك قبيل المواجهة التي ستجمع النادي الإسباني بنادي بايرن ميونخ الألماني، ضمن منافسة ذهاب الدور نصف النهائي في دوري أبطال أوروبا.