في تكرار لسيناريو الموسم الماضي.. ريال مدريد يقلب الطاولة على بايرن ميونخ

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قلب ريال مدريد الطاولة على مضيفه، بايرن ميونخ الألماني، ليقترب من المباراة النهائية للموسم الثالث على التوالي في دوري أبطال أوروبا.

فعلى أرضية ملعب "أليانز أرينا"، تقدم أصحاب الأرض عند الدقيقة 28 عبر الألماني جوشوا كيميتش، قبل أن يتعادل الريال عند الدقيقة 44 عبر البرازيلي مارسيلو.

وفي الشوط الثاني، عاد الفريق الملكي للدفاع بعد أن حقق مبتغاه من الشوط الأول، بتسجيل هدف ثمين، وترك عاصفة البايرن تمر بسلام، قبل أن يضربه بمرتدة سجل منها الإسباني الشاب ماركو أسينسيو الهدف الثاني عند الدقيقة 57، ليحافظ بعد ذلك على تقدمه حتى النهاية.

وأضاع الفريق الألماني سيلا من الفرص الخطرة خلال شوطي المباراة بطريقة غريبة، كما تعرض لاعباه، الهولندي أريين روبن والألماني جيروم بواتينغ، للإصابة.

وكانت هذه النتيجة تكرارا لسيناريو الموسم الماضي، إذ انتهت مباراة ذهاب الدور ربع النهائي بين الفريقين بنفس النتيجة، فبعد أن تقدم البايرن عاد الريال وسجل هدفين.

يذكر أن الفريق البافاري يحتاج للفوز بفارق هدفين أو بفارق هدف مع تسجيل أكثر من هدفين ليصل إلى النهائي، في مباراة الإياب، في حين يحتاج الريال للفوز بأي نتيجة أو التعادل بأي نتيجة، أو الخسارة بفارق هدف مع عدم استقبال أكثر من هدف ليبلغ المباراة النهائية مباشرة.