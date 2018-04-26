محمد صلاح لـCNN عن لاعبه المفضل بليفربول: كنت أختاره في "البلاي ستيشن"
محمد صلاح لـCNN: هذا هو لاعبي المفضل بليفربول
رياضة
آخر تحديث منذ 3 ساعات ودقيقة.
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في محادثة حصرية مع محمد صلاح، يقول لاعب ليفربول لمذيعة شبكتنا بيكي آندرسون إن ستيفن جيرارد هو لاعبه المفضل عبر تاريخ "الريدز".
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