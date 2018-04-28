هيئة الرياضة تعتذر عن لقطة "غير محتشمة" في عرض WWE بجدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – اعتذرت هيئة الرياضة العامة السعودية، عن ظهور لقطة "نسائية غير محتشمة"، في إعلان إحدى فقرات العرض الذي أقيم في مدينة جدة، الجمعة، مشددة على أنها اشترطت على الشركة المنفذة عدم ظهور أي لقطات للمصارعة النسائية خلال العرض.

وقالت الهيئة في بيان نشرته عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، السبت، "تود الهيئة العامة للرياضة أن تتقدم بالاعتذار للمشاهدين والمتابعين لفعاليات WWE التي أقيمت أمس في جدة حيال القطة النسائية غير المحتشمة التي ظهرت كإعلان قبل إحدى الفقرات وتؤكد رفضها القاطع لذلك، في ظل التزامها باستبعاد كل ما يسيء أو يتعارض كع قيم المجتمع".

وتابعت الهيئة في بيانها قائلة: "وفي هذا الإطار فإن الهيئة حرصت على منع عرض أي فقرة للمصارعة النسائية أو أي لقطات مرتبطة بها واشترطت ذلك على الشركة المنفذة، بالإضافة لرفض عرض أي إعلانات ترويجية تحوي صورا أو لقطات نسائية غير محتشمة وشددت على الالتزام بذلك، وهو التزام ستظل الهيئة حريصة بصورة دائمة عليه في كافة برامجها وأنشطتها المتنوعة".

يذكر أن جدة شهدت أول عرض للمصارعة الحرة في الشرق الأوسط، الجمعة، بمشاركة نخبة من نجوم هذه الرياضة حول العالم.