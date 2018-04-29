مصر تظهر بالزي "الأبيض" أمام السعودية في كأس العالم 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم، ألوان الزي الرسمي لمنتخب مصر في كأس العالم، وذلك وفقا لما ذكره الاتحاد المصري لكرة القدم عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر".

ونشر الاتحاد المصري تغريدة جاء فيها: "أخطر فيفا الاتحاد المصري بألوان زي المنتخب الوطني في كأس العالم حيث سيرتدي في المباراة الأولى قميصا أحمر وشورت أسود وشراب أسود وحارس المرمى طقما أزرق. وفي المباراتين الثانية والثالثة قميصا أبيض وشورت أسود وشراب أبيض، ويرتدي حارس المرمى طقما أزرق".

وسيواجه الفراعنة المنتخب الأوروغوياني، الذي يرتدي الزي السماوي والأسود، في المباراة الأولى لهم في المونديال، لذلك سيظهر المنتخب المصري بزيه الأول.

أما المباراة الثانية لمصر فستكون أمام روسيا، الذي سيرتدي الزي الأحمر، في حين سيلبس الفراعنة زيهم الثاني، الأبيض.

وفي المباراة الثالثة أمام السعودية، سيظهر المنتخب السعودي بالزي الأخضر في حين سيرتدي لاعبو المنتخب المصري الزي الأبيض.