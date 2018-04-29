بعد تغريدته عن "الإهانة الكبيرة".. مغردون يطلقون وسم "ادعم محمد صلاح"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أطلق مغردون على موقع "تويتر" وسم "ادعم محمد صلاح" للتعبير عن تضامنهم مع النجم المصري في أزمته مع الشركة الراعية والاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك بعد أن نشر صلاح تغريدة كشف فيها عن أنه يتعرض لـ"إهانة كبيرة"، دون أن يكشف عن الجهة المسؤولة عن الأمر.

وأطلق المغردون الوسم، الذي عبروا فيه عن تعاطفهم مع صلاح، إذ قال الإعلامي المصري أحمد عفيفي عبر صفحته الرسمية " قاد منتخبنا لكأس العالم بعد ٢٨سنة غياب، يعيش مرحلة حسم المراكز المؤهلة من الدوري الانجليزي للبطولات الأوروبية، يستعد لمباراة قبل نهائي دوري ابطال اوروبا اللي كان سبب رئيسي في وصول فريقه لها ولكننا نجحنا رغم كل شيء في توريطه في أزمة، نجحنا رغم كل الظروف، برافو علينا".

من جانبها، قالت الإعلامية الجزائرية آنيا الأفندي: "للأسف نحن نحارب الناجح حتى يفشل.. عقلية عربية بامتياز للأسف".

وكان صلاح قد نشر تغريدة غير واضحة قال فيها: "بكل أسف طريقة التعامل فيها إهانة كبيرة جدًا.. كنت أتمنى التعامل يكون أرقى من كدا..."، حسب تعبيره.

ورأت الصحف المصرية ومتابعو النجم المصري أنه يشير إلى أزمته مع شركة الرعاية الخاصة به والاتحاد المصري، بعد وضع صورته على طائرة المنتخب واستخدامها دون أخذ موافقته، وفقا لما قاله وكيل أعماله.

ولم يقدم صلاح الأداء المعهود منه في المباراة التي جمعت ليفربول بستوك سيتي، السبت، والتي انتهت بالتعادل السلبي، وبدى أنه لا يمر بفترة جيدة على المستوى الذهني.