برشلونة يودع إنييستا باللقب الـ25 في الدوري الإسباني قبل 3 جولات من النهاية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – حقق برشلونة لقب الدوري الإسباني للمرة الـ25 في تاريخه بعد أن تغلب على ديبورتيفو لا كورونيا، بأربعة أهداف مقابل هدفين، ليبتعد بفارق 11 نقطة عن أتلتيكو مدريد، قبل ثلاث جولات من النهاية.

فعلى أرضية ملعب "ريازور"، تقدم برشلونة عند الدقيقة السابعة عبر البرازيلي فيليبي كوتينيو، قبل أن يضيف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الهدف الثاني، عند الدقيقة 38، ويقلص أصحاب الأرض الفارق عند الدقيقة 40.

وفي الشوط الثاني، سجل الديبور هدف التعادل عند الدقيقة 64، لكن ميسي ظهر وسجل هدفين عند الدقيقتين 82 و85.

وبهذه النتيجة وصل برشلونة إلى نقطته رقم 86، ليبتعد عن أتلتيكو بفارق 11 نقطة قبل ثلاث جولات من النهاية.

يذكر أن هذا هو اللقب رقم 25 للفريق الكتالوني في تاريخ "الليغا"، والأخير للنجم الإسباني أندريس إنييستا الذي سيرحل عن النادي بنهاية الموسم.