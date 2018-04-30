بعد "إهانة كبيرة".. محمد صلاح: الموضوع في طريقه للحل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بعد ساعات قليلة من تغريدته عن "الإهانة الكبيرة"، قال نجم المنتخب المصري وفريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح إن الموضوع في طريقه للحل، في إشارة إلى أزمة استخدام صوره في الدعاية من قبل الشركة الراعية للمنتخب المصري.

ووجه صلاح الشكر إلى كل من سانده في الأزمة، إذ انتشر الأحد على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ "#ادعم_محمد_صلاح"، بعشرات آلاف التعليقات المساندة له. وكتب صلاح، عبر حسابه على تويتر: "أنا بشكر كل الناس على دعمكم الكبير.. في الحقيقة رد الفعل كان غير طبيعي وأسعدني جدا تفاعلكم.. أخذنا وعدا بحل الموضوع وإن شاء الله في طريقه للحل.. شكرا لكم مرة تانية".

وكان صلاح قال في تغريدة سابقة إنه "بكل أسف طريقة التعامل فيها إهانة كبيرة جدا.. كنت أتمنى التعامل يكون أرقى من كدا". ولم يوضح صلاح ماذا يقصد بالإهانة الكبيرة أو يذكر تفاصيل الزمة صراحة. ولكن سبق هذه التغريدة تعليق آخر من النجم المصري قال فيه "مش باين"، وذلك عن خبر بعنوان "أزمة محمد صلاح مع اتحاد الكرة في طريقها للحل".

من جانبه، قال وزير الرياضة المصري خالد عبدالعزيز إنه "سيتواصل مع جميع الأطراف لحل الأزمة، خاصة وأن منتخب مصر يستعد للمشاركة في المونديال، بالإضافة إلي أن محمد صلاح نموذج للشباب المصري المحب والمخلص لوطنه ويمثل بلده في أوروبا خير تمثيل".

وأضاف: "تم الاتفاق مع المهندس هاني أبوريدة (رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم) على تنفيذ كافة طلبات الكابتن محمد صلاح. وأؤكد اننا جميعا سنقف بجواره لتنفيذ كافة عقوده التي أبرمها في إنجلترا، حتى لا يتعرض لأي مشكلات".