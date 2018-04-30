الكشف عن الطائرة التي ستنقل المنتخب السعودي إلى روسيا للمشاركة بالمونديال

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – دشنت الخطوط الجوية السعودية رفقة الاتحاد السعودي لكرة القدم، الإثنين، طائرة المنتخب السعودي، والتي من المقرر أن تقله إلى روسيا للمشاركة في كأس العالم 2018.

ونشر الاتحاد السعودي تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر قال فيها: "الخطوط الجوية السعودية والاتحاد السعودي لكرة القدم يدشنان الطائرة الخاصة بالمنتخب الوطني التي ستقله إلى مونديال روسيا"، وأرفق التغريدة بصور للطائرة.

وسيشارك المنتخب السعودي في كأس العالم للمرة الخامسة في تاريخه بعد أن حجز مقعدا مباشرا عن قارة آسيا، ليلعب ضمن فرق المجموعة الأولى، إلى جانب مصر وروسيا والأوروغواي.

خلا الهيكل الخارجي للطائرة من صورة أي لاعب للمنتخب، وقد تكون هذه الخطوة لتجنب صدامات مع الشركات الراعية للاعبين، كما حدث مع المنتخب المصري ونجمه محمد صلاح.