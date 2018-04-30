(CNN)-- هذا الفيديو الطريف سيضفي السعادة إلى يومك، حيث يظهر كلب وهو يقف على قدميه ليحمي شباك المرمى حوله من “أهداف المنافسين.”
شاهد.. عندما يتحول كلب إلى حارس مرمى
شاهد.. عندما يتحول كلب إلى حارس مرمى
رياضة
آخر تحديث منذ15 دقيقة.
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شاهد مهارات كلب في حراسة المرمى عبر هذا الفيديو.
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