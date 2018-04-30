شاهد.. عندما يتحول كلب إلى حارس مرمى

شاهد.. عندما يتحول كلب إلى حارس مرمى

رياضة
آخر تحديث منذ15 دقيقة.
حيواناتطرائفكرة القدمCOPA90
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شاهد مهارات كلب في حراسة المرمى عبر هذا الفيديو.

(CNN)-- هذا الفيديو الطريف سيضفي السعادة إلى يومك، حيث يظهر كلب وهو يقف على قدميه ليحمي شباك المرمى حوله من “أهداف المنافسين.”

حيواناتطرائفكرة القدمCOPA90