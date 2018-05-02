ميدو يمثل مصر في افتتاح كأس العالم 2018 بروسيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – سيحضر اللاعب المصري السابق، أحمد حسام "ميدو" حفل افتتاح كأس العالم 2018 في روسيا، ليمثل مصر في هذا المحفل العالمي بعد دعوة تلقاها من رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم.
ونشر ميدو تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر"، الأربعاء، قال فيها: "سعيد بدعوتي من قبل رئيس الاتحاد الدولي لكونجرس الأساطير وافتتاح كأس العالم ممثلا لمصر في بطولة روسيا ٢٠١٨"، حسب تعبيره.
وسيخوض المنتخب السعودي مباراة افتتاح المونديال مع المنتخب الروسي، ليكون المنتخب العربي الأول الذي يخوض المباراة الافتتاحية للمونديال.
من جانبه، سيلتقي المنتخب المصري بنظيره، منتخب أوروغواي، في مباراته الأولى بكأس العالم منذ 28 عاما.
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