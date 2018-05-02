ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – بلغ ريال مدريد نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي، بعد تعادله بهدفين لمثلهما مع ضيفه بايرن ميونخ، لينتظر الفائز من مباراة ليفربول وروما، الأربعاء.

فعلى أرضية ملعب "ٍسانتياغو برنابيو"، تقدم الضيوف عند الدقيقة الثالثة عبر الألماني جوشوا كيميتش، قبل أن يتعادل الريال عبر الفرنسي كريم بنزيما، عند الدقيقة 11، لينتهي الشوط الأول بهدف لمثله.

وفي الشوط الثاني، ارتكب حارس البايرن خطأ فادحا، كلف فريقه هدفا ثاني عبر بنزيما، عند الدقيقة 46، قبل أن يتعادل الضيوف عبر الكولومبي خاميس رودريغيز، عند الدقيقة 63، وتنتهي المباراة بهدفين لمثلهما.

وبهذه النتيجة تأهل الريال للمباراة النهائية، متفوقا بنتيجة 4-3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ليعبر إلى النهائي الثالث على التوالي والـ16 في تاريخه.