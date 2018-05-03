محمد صلاح يواجه رونالدو مجددا.. ليفربول بالنهائي لأول مرة منذ 11 عاما

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – بلغ ليفربول نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 11 عاما، رغم خسارته بأربعة أهداف مقابل هدفين أمام مضيفه روما، في إياب الدور نصف النهائي للبطولة، ليضرب موعدا مع ريال مدريد في النهائي.

تقدم ليفربول عند الدقيقة التاسعة عبر السنغالي ساديو ماني، قبل أن يتعادل روما بفضل هدف سجله اللاعب الإنجليزي لليفربول، جيمس ميلنر بالخطأ في مرمى فريقه، عند الدقيقة 15,

سجل "الريدز" الهدف الثاني عند الدقيقة 25 عبر الهولندي جورجينيو فاينالدوم، لينتهي الشوط الأول بهدفين مقابل هدف وحيد.

وفي الشوط الثاني، سجل روما هدف التعادل عبر البوسني إيدين دجيكو عند الدقيقة 52، قبل أن يسجل البلجيكي رادجا نايغولان عند الدقيقة 87، ويضيف اللاعب نفسه الهدف الرابع في الوقت بدل الضائع.

وبهذه النتيجة، تفوق ليفربول بنتيجة 7-6 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب ليعبر إلى النهائي ويضرب موعدا مع ريال مدريد في نهائي كييف.