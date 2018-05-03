تركي آل الشيخ يتحدث لـCNN عن استضافة قطر لكأس العالم وترشح المغرب

آل الشيخ يتحدث عن مونديال قطر وترشح المغرب

رياضة
آخر تحديث منذ8 دقائق.
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1:45

رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية تركي آل الشيخ يتحدث عن دعوته لسحب استضافة كأس العالم 2022 من قطر وترشح المغرب لاستضافة كأس العالم 2026.

جزء من مقابلة لـCNN مع رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية تركي آل الشيخ يتحدث فيه عن دعوته لسحب استضافة كأس العالم 2022 من قطر وترشح المغرب لاستضافة كأس العالم 2026.

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