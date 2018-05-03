تركي آل الشيخ يتحدث لـCNN عن استضافة قطر لكأس العالم وترشح المغرب

جزء من مقابلة لـCNN مع رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية تركي آل الشيخ يتحدث فيه عن دعوته لسحب استضافة كأس العالم 2022 من قطر وترشح المغرب لاستضافة كأس العالم 2026.