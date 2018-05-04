السعودية تواجه قطر على أرض الإمارات في كأس آسيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الجمعة، عن نتائج قرعة بطولة كأس آسيا 2019، التي ستستضيفها الإمارات في 5 يناير/ كانون الثاني، وجاءت المملكة العربية السعودية وقطر في مجموعة واحدة.

وإليكم نتائج قرعة مجموعات كأس آسيا 2019:

المجموعة الأولى:

الإمارات العربية المتحدة تايلاند الهند البحرين

المجموعة الثانية:

أستراليا سوريا فلسطين الأردن

المجموعة الثالثة:

كوريا الجنوبية الصين قيرغيزستان الفلبين

المجموعة الرابعة:

إيران العراق فيتنام اليمن

المجموعة الخامسة:

المملكة العربية السعودية قطر لبنان كوريا الشمالية

المجموعة السادسة: