السعودية تواجه قطر على أرض الإمارات في كأس آسيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الجمعة، عن نتائج قرعة بطولة كأس آسيا 2019، التي ستستضيفها الإمارات في 5 يناير/ كانون الثاني، وجاءت المملكة العربية السعودية وقطر في مجموعة واحدة.
وإليكم نتائج قرعة مجموعات كأس آسيا 2019:
- المجموعة الأولى:
- الإمارات العربية المتحدة
- تايلاند
- الهند
- البحرين
- المجموعة الثانية:
- أستراليا
- سوريا
- فلسطين
- الأردن
- المجموعة الثالثة:
- كوريا الجنوبية
- الصين
- قيرغيزستان
- الفلبين
- المجموعة الرابعة:
- إيران
- العراق
- فيتنام
- اليمن
- المجموعة الخامسة:
- المملكة العربية السعودية
- قطر
- لبنان
- كوريا الشمالية
- المجموعة السادسة:
- اليابان
- أوزبكستان
- سلطنة عُمان
- تركمانستان
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