تركي آل الشيخ لـCNN: قادرون على عبور دور المجموعات بالمونديال

آل الشيخ لـCNN: قادرون على التأهل بالمونديال

رياضة
آخر تحديث منذ32 دقيقة.
الكرة السعوديةالمملكة العربية السعوديةرياضة كرة القدمكرة القدمكأس العالم 2018
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جزء من مقابلة مذيعة شبكتنا، بيكي آندرسون، مع رئيس هيئة الرياضة السعودية تركي آل الشيخ، يتحدث فيه عن استعدادات المنتخب السعودي لكأس العالم، وثقته في قدرة منتخب بلاده على عبور دور المجموعات والتأهل إلى الأدوار النهائية. 

الكرة السعوديةالمملكة العربية السعوديةرياضة كرة القدمكرة القدمكأس العالم 2018تركي آل الشيخ