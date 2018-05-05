فيرغسون يجري عملية جراحية بعد تعرضه لنزيف في الدماغ

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تعرض المدرب الأسطوري لمانشستر يونايتد، السير أليكس فيرغسون، لنزيف بالدماغ، تم نقله على إثره إلى المستشفى، السبت.

ونشر مانشستر يونايتد بيانا قال فيه: "أجرى السير أليكس فيرغسون عملية جراحية طارئة اليوم بسبب نزيف في الدماغ، جرت العملية على ما يرام، لكنه يحتاج للبقاء لفترة في العناية المركزة للتأكد من شفائه التام، عائلته تطلب الحفاظ على الخصوصية".

من جانبها، كتبت الصفحة الرسمية للدوري الإنجليزي الممتاز على موقع تويتر: "أفكار الجميع تبقى مع السير أليكس فيرغسون وعائلته بعد الأنباء التي أشارت إلى إجرائه عملية جراحية طارئة اليوم".

أما نادي أرسنال، فكتب عبر صفحته الرسمية على نفس الموقع: "نحن نفكر بك، سير"، مرفقا التغريدة بصورة تجمع المدرب الإسكتلندي بمدرب أرسنال، أرسين فينغر.

يذكر أن جماهير اليونايتد تعتبر فيرغسون الأفضل مدرب في تاريخ النادي، كما أنه أحد أفضل المدربين وأكثرهم نجاحا عبر تاريخ كرة القدم.