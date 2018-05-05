محمد صلاح يكشف لشبكتنا الخبايا الفنية لليفربول

محمد صلاح يكشف لـCNN الخبايا الفنية لليفربول

من الشرق
آخر تحديث منذ ساعة و6 دقائق.
كرة القدمليفربولمحمد صلاحمصر
1:32

شاهد ما الذي قاله محمد صلاح عند سؤاله عن يورغن كلوب وطاقم التدريب في نادي ليفربول.

(CNN)-- في هذا الفيديو، يشرح نجم كرة القدم المصري محمد صلاح الدور الذي لعبه مدرب نادي ليفربول، يورغن كلوب، ليحدث الفارق في الفريق، والطرق التي يقوم من خلالها بتحسين أداء أعضاء النادي.

كرة القدمليفربولمحمد صلاحمصر