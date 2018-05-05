محمد صلاح يكشف لشبكتنا الخبايا الفنية لليفربول

(CNN)-- في هذا الفيديو، يشرح نجم كرة القدم المصري محمد صلاح الدور الذي لعبه مدرب نادي ليفربول، يورغن كلوب، ليحدث الفارق في الفريق، والطرق التي يقوم من خلالها بتحسين أداء أعضاء النادي.