تركي آل الشيخ يعتذر عن قبول منصب الرئاسة الشرفية للزمالك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – اعتذر رئيس هيئة الرياضة السعودية، تركي آل الشيخ، عن قبول الرئاسة الشرفية لنادي الزمالك المصري، السبت، بعد أن أعلن رئيس النادي، مرتضى منصور، منحه هذا المنصب الفخري في مؤتمر صحفي.

وقال آل الشيخ في بيان أصدره مكتبه عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك: " يعرب مكتب معالي المستشار/ تركي آل الشيخ بالقاهرة عن تقديره لكل المشاعر التي خرجت من قبل أعضاء ومجلس إدارة ورئيس نادي الزمالك والتي هي بالتأكيد محل احترام وتقدير، إلا أن معالي المستشار يعتذر عن قبوله الرئاسة الشرفية لنادي الزمالك، كونه أحد محبي وعاشقي النادي الأهلي قبل أن يكون رئيساً شرفياً له".

وأضاف مكتب آل الشيخ في نفس البيان: "إذ ينتهز المكتب هذه الفرصة ليؤكد باسم معالي المستشار تركي آل الشيخ عن تمنياته لكل الفرق المصرية والعربية التوفيق وتحقيق أفضل النتائج".

وكان رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، قد منح الرئاسة الفخرية لتركي آل الشيخ، في مؤتمر صحفي عقده السبت.