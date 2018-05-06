شاهد.. لحظات مؤثرة قبل المباراة الأخيرة لفينغر في ملعب "الإمارات"
هكذا ودعت جماهير أرسنال مدربها التاريخي
رياضة
آخر تحديث منذ ساعة و35 دقيقة.
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – ودعت جماهير أرسنال، مدربها التاريخي، أرسين فينغر، كما قام لاعبو أرسنال وبيرنلي، بتنظيم ممر شرفي لفينغر في مباراته الأخيرة على أرضية ملعب "الإمارات".
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