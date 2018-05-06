دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – ودعت جماهير أرسنال، مدربها التاريخي، أرسين فينغر، كما قام لاعبو أرسنال وبيرنلي، بتنظيم ممر شرفي لفينغر في مباراته الأخيرة على أرضية ملعب "الإمارات".