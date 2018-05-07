برشلونة وريال مدريد يتعادلان في "الكلاسيكو" الأخير لإنييستا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تعادل برشلونة وريال مدريد في "الكلاسيكو" الأخير للنجم الإسباني أندريس إنييستا، والذي شهد تقلبات عدة وحضورا جماهيريا ملفتا من قبل عشاق الفريق الكتالوني، الأحد.

تقدم برشلونة عند الدقيقة العاشرة عبر الأوروغوياني لويس سواريز، لكن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عاد وتعادل للريال عند الدقيقة 15، لينتهي الشوط الأول بهدف لمثله.

طرد الظهير الأيمن لبرشلونة، سيرجي روبيرتو، لكن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، سجل الهدف الثاني عند الدقيقة 52، قبل أن يسجل الويلزي غاريث بيل، هدف التعادل عند الدقيقة 72، لتنتهي المباراة بهدفين لمثلهما.

ولن تترك هذه المباراة أثرا كبيرا في أذهان عشاق الفريقين لأنها لم تؤثر كثيرا على جدول ترتيب الدوري، إذ بقي برشلونة متصدرا ومتوجا باللقب برصيد 87، مقابل 72 نقطة للريال الذي يحتل المركز الثالث.

يذكر أن هذا "الكلاسيكو" هو الأخير لإنييستا، الذي سيرحل عن الفريق الكتالوني بنهاية الموسم ليلعب في الدوري الصيني، وقد تلقى تحية خاصة من قبل جماهير برشلونة قبل المباراة وعند تبديله.