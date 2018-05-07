راموس يوجه رسالة لإنييستا بعد أن أهداه قميصه بنهاية الكلاسيكو

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أهدى النجم الإسباني، أندريس إنييستا، قميصه لمواطنه، قائد ريال مدريد، سيرجيو راموس، بعد نهاية مباراة "الكلاسيكو" التي جمعت برشلونة بالريال، الأحد، ليوجه راموس رسالة لإنييستا، الإثنين، عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر".

ونشر راموس صورة قميص إنييستا وكتب فوقها: "بصرف النظر عما حدث فوق أرضية الملعب، الليلة الماضية ستبقى مسجلة باسم إنييستا، سنشتاق لك يا صديقي".

ولعب "الرسام" مباراة الكلاسيكو الأخيرة له، بعد أن أعلن رحيله عن الفريق الكتالوني بنهاية الموسم الحالي متجها إلى الصين، وتلقى تحية مميزة من جماهير برشلونة خلال المباراة.

يذكر أن "كلاسيكو الأرض" انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما بين الغريمين التقليديين.