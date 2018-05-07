إعادة مباراة في دوري الأمير محمد بن سلمان بسبب خطأ تحكيمي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم، الإثنين، إلغاء نتيجة المباراة التي جمعت المزاحمية ونجران في إياب ملحق الصعود والهبوط لدوري الأمير محمد بن سلمان، وإعادتها، بسبب خطأ تحكيمي، وفقا لبيان نشره الاتحاد، الإثنين.
وقال الاتحاد السعودي في بيانه، إنه قرر إلغاء نتيجة المباراة وإعادتها بسبب خطأ ارتكبه الحكم عند تنفيذ ركلات الترجيح.
ولفت الاتحاد إلى أنه سيتكفل بتكاليف مباراة الإعادة، كما أشار إلى إيقاف الحكم، عبد الرحمن السلطان، وإحالته للجهات المختصة لاتخاذ القرار المناسب بشأن الخطأ الذي ارتكبه في المباراة.
وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين، ليحتكما إلى ركلات الترجيح، التي انتهت بخمس ركلات للمزاحمية مقابل أربع لنجران.
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