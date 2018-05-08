شاهد.. كيف ساهمت وسائل التواصل بجعل محمد صلاح قدوة في مصر؟

كيف ساهمت وسائل التواصل بجعل محمد صلاح قدوة؟

من الشرق
آخر تحديث الثلاثاء, 08 مايو/أيار 2018; 05:55 (GMT +0400).
محمد صلاحمصرليفربولوسائل التواصل الاجتماعيمن قلب الشرق الأوسط
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في هذا الفيديو نستعرض كيف ساهمت وسائل التواصل الاجتماعي في جعل محمد صلاح قدوة في مصر.

(CNN)-- ما هو شعور مشجعي نادي ليفربول تجاه نجم كرة القدم المصري، محمد صلاح؟ وكيف ساهمت وسائل التواصل الاجتماعي بجعل “الملك المصري” قدوة في مصر؟ شاهد الإجابة عبر هذا الفيديو.

محمد صلاحمصرليفربولوسائل التواصل الاجتماعيمن قلب الشرق الأوسط