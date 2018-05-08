(CNN)-- ما هو شعور مشجعي نادي ليفربول تجاه نجم كرة القدم المصري، محمد صلاح؟ وكيف ساهمت وسائل التواصل الاجتماعي بجعل “الملك المصري” قدوة في مصر؟ شاهد الإجابة عبر هذا الفيديو.
شاهد.. كيف ساهمت وسائل التواصل بجعل محمد صلاح قدوة في مصر؟
كيف ساهمت وسائل التواصل بجعل محمد صلاح قدوة؟
من الشرق
آخر تحديث الثلاثاء, 08 مايو/أيار 2018; 05:55 (GMT +0400).
1:20
في هذا الفيديو نستعرض كيف ساهمت وسائل التواصل الاجتماعي في جعل محمد صلاح قدوة في مصر.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.