شاهد.. كيف ساهمت وسائل التواصل بجعل محمد صلاح قدوة في مصر؟

(CNN)-- ما هو شعور مشجعي نادي ليفربول تجاه نجم كرة القدم المصري، محمد صلاح؟ وكيف ساهمت وسائل التواصل الاجتماعي بجعل “الملك المصري” قدوة في مصر؟ شاهد الإجابة عبر هذا الفيديو.