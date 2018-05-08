محمد صلاح أم دي بروين؟ شاهد رد كابتن مانشستر سيتي

(CNN)-- المصري محمد صلاح أم البلجيكي كيفن دي بروين؟ إنه نقاش مستعر في أوساط كرة القدم منذ اختيار "الملك المصري" كأفضل لاعب في إنجلترا. في وقت سابق من هذا الأسبوع، علّق كابتن فريق مانشستر سيتي، فينسنت كومباني، في مقابلة أجرتها معه مذيعة CNN، أماندا دافيس، قائلاً إن من المفترض منح مواطنه وزميله في الفريق، كيفين دي بروين، الجائزة، وذلك بسبب أداء الأخير الرائع هذا الموسم، لكنه أثنى رغم ذلك على أداء محمد صلاح.