(CNN)-- المصري محمد صلاح أم البلجيكي كيفن دي بروين؟ إنه نقاش مستعر في أوساط كرة القدم منذ اختيار "الملك المصري" كأفضل لاعب في إنجلترا. في وقت سابق من هذا الأسبوع، علّق كابتن فريق مانشستر سيتي، فينسنت كومباني، في مقابلة أجرتها معه مذيعة CNN، أماندا دافيس، قائلاً إن من المفترض منح مواطنه وزميله في الفريق، كيفين دي بروين، الجائزة، وذلك بسبب أداء الأخير الرائع هذا الموسم، لكنه أثنى رغم ذلك على أداء محمد صلاح.
محمد صلاح أم دي بروين؟ شاهد رد كابتن مانشستر سيتي
صلاح أم دي بروين؟ شاهد رد كابتن مانشستر سيتي
رياضة
آخر تحديث منذ ساعتين و9 دقائق.
0:58
نقاش مستعر في أوساط كرة القدم منذ اختيار “الملك المصري” كأفضل لاعب في إنجلترا، من الأفضل؟
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.