(CNN)-- يُعد نهائي كأس فرنسا هذا العام، الذي ستُقام مباراته الثلاثاء، أحد أكثر المباريات غير المتطابقة في ما يخص قدرات الفريقين المتنافسين في تاريخ رياضة كرة القدم. المباراة النهائية ستجمع بين فريق باريس سان جيرمان العملاق، ونظيره، فريق ليزيربيي، الذي يعبتر صغيراً. ومن المتوقع أن يتوجه نحو ألف شخص من عشاق ليزيربيي - أو 1 من بين 15 شخصاً من سكان المقاطعة الفرنسية - إلى باريس لمشاهدة المباراة، وفقاً لما ذكره تلفزيون BFM.
عندما يقارع الصغار الكبار.. شاهد ما فعله فريق “ليزيربيي” لمباراة نهائي كأس فرنسا ضد “سان جيرمان”
هذا ما فعله فريق ليزيربيي لنهائي كأس فرنسا
رياضة
آخر تحديث الثلاثاء, 08 مايو/أيار 2018; 06:44 (GMT +0400).
0:46
قام فريق ليزيربيي ببناء تمثال مؤقت لبرج إيفل في مدينتهم لإظهار مدى فخرهم بمقارعة باريس سان جيرمان.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.