عندما يقارع الصغار الكبار.. شاهد ما فعله فريق “ليزيربيي” لمباراة نهائي كأس فرنسا ضد “سان جيرمان”

(CNN)-- يُعد نهائي كأس فرنسا هذا العام، الذي ستُقام مباراته الثلاثاء، أحد أكثر المباريات غير المتطابقة في ما يخص قدرات الفريقين المتنافسين في تاريخ رياضة كرة القدم. المباراة النهائية ستجمع بين فريق باريس سان جيرمان العملاق، ونظيره، فريق ليزيربيي، الذي يعبتر صغيراً. ومن المتوقع أن يتوجه نحو ألف شخص من عشاق ليزيربيي - أو 1 من بين 15 شخصاً من سكان المقاطعة الفرنسية - إلى باريس لمشاهدة المباراة، وفقاً لما ذكره تلفزيون BFM.