"مكة" ابنة محمد صلاح تخطف الأضواء من والدها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نشر النجم المصري محمد صلاح صورا عبر حسابه على تويتر وهو يحمل جائزة الحذاء الذهبي، بعد أن وصل رصيده من الأهداف خلال هذا الموسم إلى 32 هدفا، ليكون بذلك اللاعب الأكثر تسجيلا للأهداف خلال موسم واحد من البريمييرليغ.

ولكن هذا ليس كل ما ألهب الجماهير الغفيرة التي تعشق محمد صلاح!

فبعد استلام النجم لجائزته، خرجت ابنته الصغيرة، مكة، إلى الملعب، وسددت الكرة بقدمها ، وكانت تلحقها جيئة وذهابا، وسط صياح وهتافات من الجمهور.

ومع كل ضربة بقدمها الصغيرة، كانت أصوات الجماهير تزداد علوا وارتفاعا وتشجيعا للفتاة الصغيرة.

لا يمكننا سوى القول إن مكة الصغيرة سرقت الأضواء من والدها النجم!