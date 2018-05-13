محمد صلاح يحرز جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – حاز اللاعب المصري محمد صلاح الأحد على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، والمقدمة من رابطة البريمييرليغ.

وسجل صلاح، 25 عاما، 31 هدفا في 37 مباراة في موسمه الأول منذ انتقاله من نادي روما إلى ليفربول.

وبهذه الجائزة، أصبح صلاح ثالث لاعب من نادي ليفربول يحصل على هذه الجائزة بعد المهاجمين مايكل أوين ولويس سواريز.

وخلال هذا الموسم، فاز صلاح بالعديد من الجوائز أبرزها جائزة أفضل لاعب كرة قدم في إنجلترا، وجائزة رابطة كتاب كرة القدم في بريطانيا لأفضل لاعب في الموسم.