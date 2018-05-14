في ليلة تاريخية.. ليفانتي يفسد طموحات برشلونة بخمسة أهداف

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أفسد ليفانتي طموحات برشلونة بالتتويج بلقب الدوري الإسباني دون هزيمة، حين فاز عليه، السبت، بخماسية مقابل أربعة أهداف في ليلة لن ينساها الفريق الصغير في مدينة فالنسيا وقد اعتبرها البعض الأفضل في تاريخ النادي على الإطلاق.

فاجئ ليفانتي ضيفه بالهدف الأول عند الدقيقة التاسعة عبر اللاعب الغاني إيمانويل بواتينغ، قبل أن يضيف اللاعب نفسه الهدف الثاني لفريقه عند الدقيقة 31، لكن البرازيلي فيليبي كوتينيو قلص الفارق لبرشلونة عند الدقيقة 38.

وفي الشوط الثاني، حدث ما لم يكن متوقعا، إذ سجل ليفانتي الهدف الثالث عبر المقدوني إينيس برادهي، عند الدقيقة 46، قبل أن يعمق بواتينغ جراح برشلونة بالهدف الرابع عند الدقيقة 49، ويسجل برادهي الهدف الخامس عند الدقيقة 56.

لم يستسلم الفريق الكتالوني، وسجل هدفين متتاليين عبر كوتينيو عند الدقيقتين 59 و64، قبل أن يسجل الأوروغوياني لويس سواريز الهدف الرابع من ركلة جزاء عند الدقيقة 71.

وأصبح ليفانتي أول فريق يسجل خمسة أهداف في مرمى برشلونة منذ عام 2003، وكبده أول خسارة له خلال الموسم الحالي في الدوري وأفسد عليه فرحة التتويج باللقب دون هزيمة.