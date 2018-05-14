(CNN)-- أعرب نجم كرة القدم المصري، محمد صلاح، عن ثقته بتجاوز منتخب بلاده دور المجموعات في مونديال روسيا 2018، الذي ستنطلق أولى مبارياته في 14 يونيو/ حزيران القادم.
شاهد.. محمد صلاح يبدي ثقته بتجاوز مصر دور المجموعات بالمونديال
صلاح واثق بتجاوز مصر دور المجموعات بالمونديال
من الشرق
آخر تحديث منذ ساعتين و26 دقيقة.
1:19
ستنطلق أولى مباريات مونديال روسيا 2018 في 14 يونيو/ حزيران القادم.
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