شاهد.. محمد صلاح يبدي ثقته بتجاوز مصر دور المجموعات بالمونديال

(CNN)-- أعرب نجم كرة القدم المصري، محمد صلاح، عن ثقته بتجاوز منتخب بلاده دور المجموعات في مونديال روسيا 2018، الذي ستنطلق أولى مبارياته في 14 يونيو/ حزيران القادم.