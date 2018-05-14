شاهد.. محمد صلاح يبدي ثقته بتجاوز مصر دور المجموعات بالمونديال

صلاح واثق بتجاوز مصر دور المجموعات بالمونديال

من الشرق
آخر تحديث منذ ساعتين و26 دقيقة.
محمد صلاحمصركرة القدممن قلب الشرق الأوسط
1:19

ستنطلق أولى مباريات مونديال روسيا 2018 في 14 يونيو/ حزيران القادم.

(CNN)-- أعرب نجم كرة القدم المصري، محمد صلاح، عن ثقته بتجاوز منتخب بلاده دور المجموعات في مونديال روسيا 2018، الذي ستنطلق أولى مبارياته في 14 يونيو/ حزيران القادم.

محمد صلاحمصركرة القدممن قلب الشرق الأوسط