نكسة جديدة لمورينيو.. تشيلسي بطلا لكأس الاتحاد الإنجليزي على حساب مانشستر يونايتد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – حقق تشيلسي لقب كأس الاتحاد الإنجليزي بعد فوزه على مانشستر يونايتد، بهدف نظيف، السبت، على أرضية ملعب "ويمبلي" في العاصمة البريطانية، لندن.

وسجل تشيلسي هدف المباراة الوحيد عبر اللاعب البلجيكي إيدين هزارد، عند الدقيقة 22، من ركلة جزاء، لتبقى النتيجة على حالها ويتوج "البلوز" باللقب.

وأنقذ تشيلسي موسمه الكارثي، والذي لم ينجح فيه بالتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، باللقب الذي غاب عن خزائن النادي منذ موسم 2011/2012، ليصالح المدرب الإيطالي أنتونيو كونتي، جماهير الفريق الأزرق وإدارته.

وستشكل هذه الهزيمة ضغطا إضافيا على المدرب البرتغالي لليونايتد جوزيه مورينيو، الذي لم ينجح في تحقيق أي لقب كبير خلال الموسم الحالي رغم الصفقات المدوية التي قام بإبرامها مع بداية الموسم، ليخيب آمال عشاق الشياطين الحمر الذين كانوا متعطشين للتتويج باللقب الذي يعتبر الثاني من حيث القيمة في إنجلترا بعد الدوري الإنجليزي الممتاز.

يذكر أن هذا هو اللقب الثامن في تاريخ تشيلسي بهذه المسابقة، ليعادل عدد ألقاب توتنهام هوتسبرز، ويحتل المركز الثالث على اللائحة الشرفية لأبطال كأس الاتحاد.