لحظات مؤثرة.. جماهير "السيدة العجوز" تودع بوفون بالدموع
جماهير "السيدة العجوز" تودع بوفون بالدموع
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – ودع الحارس الإيطالي المخضرم، جيانلويجي بوفون، فريقه، يوفنتوس، حين خاض المباراة الأخيرة له بقميص "السيدة العجوز"، السبت، على أرضية ملعب يوفنتوس أرينا، أمام هيلاس فيرونا، والتي انتهت بفوز اليوفي بهدفين مقابل هدف وحيد.
وبدأ "الأخطبوط" كما يحلو للجماهير الإيطالية تسميته، مسيرته مع يوفنتوس عام 2001، قادما من نادي بارما، الذي عاد مؤخرا إلى دوري الأضواء بعد أن أعلن إفلاسه قبل ثلاث سنوات وهبط للدرجة الرابعة.
خاض بوفون أكثر من 500 مباراة بقميص الـ"بيانكونيري"، حقق خلالها عدة ألقاب، من ضمنها 11 لقبا للدوري، ولقبا لدوري الدرجة الثانية بالإضافة إلى أربعة ألقاب لكأس إيطاليا، وخمسة لكأس السوبر الإيطالي.
ورغم تحقيقه للعديد من الألقاب على مستوى الأندية والمنتخبات، ومن ضمنها كأس العالم، بقيت بطولة دوري أبطال أوروبا عصية على الحارس الأسطوري، فهل سينجح في تحقيقها مع فريق أوروبي آخر في المستقبل؟
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