حصريا لـCNN.. سالم الدوسري يُقيم تجربته مع فياريال ويتحدث عن مستقبله

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قيم لاعب نادي فياريال الإسباني ونجم المنتخب السعودي سالم الدوسري، تجربته الاحترافية في إسبانيا في مقابلة أجراها مع CNN بالعربية خلال معسكر "الأخضر" استعدادا لكأس العالم 2018 في روسيا، قبل خوضه مباراته الأولى مع الغواصات أمام ريال مدريد، السبت.