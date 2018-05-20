دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قيم لاعب نادي فياريال الإسباني ونجم المنتخب السعودي سالم الدوسري، تجربته الاحترافية في إسبانيا في مقابلة أجراها مع CNN بالعربية خلال معسكر "الأخضر" استعدادا لكأس العالم 2018 في روسيا، قبل خوضه مباراته الأولى مع الغواصات أمام ريال مدريد، السبت.
حصريا لـCNN.. سالم الدوسري يُقيم تجربته مع فياريال ويتحدث عن مستقبله
حصريا لـCNN.. الدوسري يُقيم تجربته مع فياريال
فقط على CNN
جعفر المدهون، دبي، الإمارات العربية المتحدة
عبيدة نفاع، دبي، الإمارات العربية المتحدة
آخر تحديث منذ ساعة و21 دقيقة.
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حصريا.. سالم الدوسريقيم لاعب نادي فياريال الإسباني ونجم المنتخب السعودي سالم الدوسري، تجربته الاحترافية في إسبانيا في مقابلة أجراها مع شبكتنا خلال معسكر "الأخضر" استعدادا لكأس العالم 2018 في روسيا، قبل خوضه مباراته الأولى مع الغواصات أمام ريال مدريد، السبت
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