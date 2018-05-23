لماذا تتفاءل جماهير ليفربول بالزفاف الملكي البريطاني قبل نهائي الأبطال؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تفاءل بعض مشجعي ليفربول الإنجليزي بالزفاف الملكي الذي شهد زواج الأمير هاري بالأمريكية ميغان ماركل، السبت، وذلك لأن زفافا ملكيا آخر كان قد أقيم في نفس العام الذي توج فيه "الريدز" بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب ريال مدريد.

وقد تزوج والد هاري، الأمير تشارلز، بالأميرة ديانا عام 1981، أي بعد شهرين من تتويج ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة في تاريخه.

وللمصادفة، جمعت تلك المباراة النهائية لتلك النسخة بين ريال مدريد وليفربول، وهما الفريقان اللذان سيلعبان نهائي النسخة الحالي من المسابقة الأوروبية.

وتمكن "الريدز" من التغلب على الفريق الملكي عام 1981 بفضل هدف اللاعب الإنجليزي ألان كينيدي في الدقيقة 81 من عمر تلك المواجهة، التي توجت ليفربول على عرش أوروبا للمرة الثالثة في تاريخه.

يذكر أن زفاف الأمير تشارلز والأميرة ديانا، أقيم في 29 من يوليو/تموز، ولُعبت المباراة النهائية لدوري الأبطال في 27 مايو/أيار من نفس العام.