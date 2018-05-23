مسؤول إيراني: روحاني قد لا يحضر حفل افتتاح كأس العالم 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- من غير المرجح أن يحضر الرئيس الإيراني حسن روحاني حفل افتتاح كأس العالم 2018 في روسيا، والذي ستعقبه مباراة بين السعودية وروسيا، بسبب ازدحام جدول أعماله، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) عن مسؤول في الرئاسة الإيرانية يدعى محمود فاييزي، الأربعاء.

وقال فاييزي إن روحاني قد لا يستطيع المشاركة في حفل افتتاح كأس العالم بسبب ازدحام جدول أعماله، إذ قد يذهب إلى سويسرا أو النمسا بعد شهر رمضان، كما أنه قد يسافر إلى الصين لحضور قمة منظمة شنغهاي.

وأشارت الوكالة إلى أن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، السويسري جياني إنفانتينو، كان قد وجه دعوة لروحاني من أجل حضور حفل افتتاح البطولة العالمية، خلال زيارته إلى إيران قبل أشهر قليلة.

وسيعقب حفل افتتاح المونديال، مواجهة بين المنتخب السعودي، الذي يعد أول منتخب عربي يلعب مباراة افتتاح كأس العالم، ونظيره الروسي، في 14 يونيو/حزيران المقبل.