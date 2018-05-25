تركي آل الشيخ يفجر "فضيحة" لإدارة الأهلي.. وساويرس يطالب باستقالة الخطيب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وجه رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية تركي آل الشيخ، الجمعة، انتقادات حادة واتهامات لمجلس إدارة النادي الأهلي المصري وعلى رأسه رئيس المجلس محمود الخطيب، ولم يتسن لـCNN الحصول على رد من إدارة النادي الأهلي التي التزمت الصمت بعد بيان آل الشيخ.

وذكر بيان صادر من مكتب تركي آل الشيخ أنه يود أن يوضح "بعض الحقائق حول اعتذاره عن الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي بعد أن التزم الصمت طوال الفترة الماضية حيال تجاوزات وإساءات بسبب مواقف سلبية من إدارة النادي الأهلي وعدم إيضاحها للحقائق وإظهار الواقع كما هو". وكان تركي آل الشيخ أعلن اعتذاره، الخميس، عن الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي.

وروى آل الشيخ بداية قصة وصوله إلى الرئاسة الشرفية للأهلي حتى اعتذاره عنها وما قدمه للنادي خلال هذه الفترة. وقال إن الأمر بدأ بدعمه لترشح الخطيب لرئاسة النادي وتمويل حملته الانتخابية بمبلغ 6 ملايين جنيه ضد محمود طاهر المدعوم من رجلي الأعمال نجيب ساويرس وأحمد أبوهشيمة.

وتحدث آل الشيخ عن أن الخطيب طالبه بالتدخل في عدة صفقات لشراء وبيع لاعبين والتعاقد مع مدرب بالإضافة إلى مشروع "استاد القرن". واتهم آل الشيخ الخطيب بأنه كان يتراجع عن بعض طلباته بعد أن يقترب آل الشيخ من تنفيذها أو بعد تنفيذها. وقال آل الشيخ إنه تعرض لحملة إعلامية شرسة مليئة بالإساءات بسبب عدم التوضيح والموقف السلبي من إدارة الأهلي.

وكشف تركي آل الشيخ أن حجم دعمه المالي للنادي الأهلي بلغ 260 مليون جنيه خلال 5 شهور تولى فيها الرئاسة الشرفية للنادي. وانتقدت آل الشيخ تعامل إدارة الأهلي معه كأنه "جهاز صراف"، وقال إنه بسبب الأخطاء والتشويه الذي حدث له أصبح في نظر جمهور الأهلي "شوال الرز" الذي يتحكم ويعبث بالكرة المصرية، وهدد في ختام حديثه بكشف المزيد من الحقائق إذا اضطر إلى ذلك.

وأثارت تصريحات تركي آل الشيخ موجة من الجدل الحاد حول علاقته بالأهلي، وخرجت آلاف التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي بين منتقد لإدارة الأهلي والخطيب ومنتقد لتركي آل الشيخ، ووصف الكثير من المعلقين ما حدث بأنه "فضيحة" لإدارة النادي الأهلي. وطالب رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، أحد أبرز داعمي النادي الأهلي، باستقالة الخطيب، قائلا: "الحقيقة أن الذي يجب أن يعتذر عن رئاسة الأهلي ويستقيل هو الخطيب مش تركي الشيخ... بهدلنا!".